В ночном клубе Ростова посетитель ранил ножом двух человек



В ночном клубе, расположенном в Кировском районе Ростова, посетитель ранил двух человек.



В развлекательном заведении между несколькими клиентами произошёл конфликт. Молодые люди устроили потасовку. В ходе ссоры один из её участников достал нож и ранил им двоих человек.



Когда на место прибыли сотрудники Росгвардии, подозреваемый сбежал, а другие участники конфликта пустились его догонять. Правоохранителям удалось задержать его во время обследования близлежащих улиц.

- Росгвардейцы задержали нарушителя, у которого при себе находилось предполагаемое холодное оружие, и передали полицейским для дальнейшего разбирательства, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Ростовской области.