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В ночном клубе Ростова посетитель ранил ножом двух человек

В ночном клубе Ростова посетитель ранил ножом двух человек
В ночном клубе, расположенном в Кировском районе Ростова, посетитель ранил двух человек.

В развлекательном заведении между несколькими клиентами произошёл конфликт. Молодые люди устроили потасовку. В ходе ссоры один из её участников достал нож и ранил им двоих человек.

Когда на место прибыли сотрудники Росгвардии, подозреваемый сбежал, а другие участники конфликта пустились его догонять. Правоохранителям удалось задержать его во время обследования близлежащих улиц.
- Росгвардейцы задержали нарушителя, у которого при себе находилось предполагаемое холодное оружие, и передали полицейским для дальнейшего разбирательства, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Ростовской области.

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