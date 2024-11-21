В Ростовской области 21 ноября ликвидирован один беспилотный летательный аппарат

Фото: ростов.ру

В Ростовской области силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали один беспилотный летательный аппарат. Об этом стало известно от временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря.Инцидент произошел в Мясниковском районе ночью 21 ноября. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.Врио губернатора Ростовской области сообщил, что силы и средства ПВО продолжают работать.Также в Волгоградской области был уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат.Напомним, что также в ночь на 20 ноября донской регион подвергся атаке дронов. Средства противовоздушной обороны успешно отразили четыре атаки в районе Новошахтинска и в Усть-Донецком районе.