Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области 21 ноября ликвидирован один беспилотный летательный аппарат

В Ростовской области 21 ноября ликвидирован один беспилотный летательный аппарат
В Ростовской области силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали один беспилотный летательный аппарат. Об этом стало известно от временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря.

Инцидент произошел в Мясниковском районе ночью 21 ноября. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.

Врио губернатора Ростовской области сообщил, что силы и средства ПВО продолжают работать.

Также в Волгоградской области был уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат.

Напомним, что также в ночь на 20 ноября донской регион подвергся атаке дронов. Средства противовоздушной обороны успешно отразили четыре атаки в районе Новошахтинска и в Усть-Донецком районе.
Фото: ростов.ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.