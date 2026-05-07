БПЛА сбили 7 мая над акваторией Азовского моря

БПЛА сбили 7 мая над акваторией Азовского моря. Об отражении атаки 7 мая сообщили в Минобороны России.

Силы противовоздушной обороны работали в период с 8:00 до 12:00.

За это время над регионами страны уничтожили 127 летательных аппаратов самолетного типа. Беспилотники были зафиксированы над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пермской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Адыгеей, Республикой Крым, Удмуртской Республикой и акваториями Азовского и Черного морей.
