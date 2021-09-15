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На трассе Волгоград - Сальск водители двух легковушек пострадали в ДТП

На трассе Волгоград - Сальск водители двух легковушек пострадали в ДТП
На трассе под Сальском двое мужчин пострадали в ДТП. Авария случилась 16 сентября около 17 часов в Волгоградской области.

По предварительным данным, 40-летний мужчина за рулем «Киа Рио» ехал по трассе со стороны Волгограда в Сальск. Во время обгона он не справился с управлением и врезался в «ВАЗ-21213» под управлением 69-летнего шофера.

- В результате ДТП мужчины получили травмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. - Пострадавшие автомобилисты госпитализированы.
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