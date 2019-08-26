На трассе Волгоград – Сальск в ДТП пострадали три человека



На автодороге Волгоград – Сальск в аварии пострадали три человека. ДТП произошло днём 27 августа.



По предварительным данным, 39-летний водитель «Рено» во время обгона столкнулся с «Митсубиси».

- В происшествии пострадали водитель «Рено» и двое его пассажиров – 56-летняя женщина и 31-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.



Все пострадавшие госпитализированы в ближайшую больницу. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.