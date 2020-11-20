На трассе Волгоград - Каменск водитель легковушки сбил 61-летнего пешехода
На трассе Волгоград - Каменск мужчина попал под колеса отечественного автомобиля. Происшествие случилось в Суровикинском районе около полудня 23 ноября.
По предварительным данным, 40-летний водитель «ВАЗ-2114» проезжал 123-й километр автодороги. Мужчина не сразу заметил пешехода и, не успев вовремя затормозить, сбил его.
- В результате ДТП 61-летнего пострадавшего с травмами доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.