Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На трассе Волгоград - Каменск водитель легковушки сбил 61-летнего пешехода

На трассе Волгоград - Каменск водитель легковушки сбил 61-летнего пешехода
На трассе Волгоград - Каменск мужчина попал под колеса отечественного автомобиля. Происшествие случилось в Суровикинском районе около полудня 23 ноября.

По предварительным данным, 40-летний водитель «ВАЗ-2114» проезжал 123-й километр автодороги. Мужчина не сразу заметил пешехода и, не успев вовремя затормозить, сбил его.

- В результате ДТП 61-летнего пострадавшего с травмами доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.