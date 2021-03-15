На трассе в Ростовской области водитель ВАЗа пострадал в ДТП с большегрузом

На трассе в Ростовской области мужчина за рулем «ВАЗ-2114» пострадал в аварии с грузовиком. Происшествие случилось вечером 16 марта.Водитель легковушки ехал по автодороге Миллерово - Кашары. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ. От сильного удара отечественный автомобиль получил серьезные механические повреждения, буквально превратившись в груду металлолома.Прибывшие спасатели достали пострадавшего из машины. Его с множественными травмами доставили в медучреждение.