На трассе Волгоград - Каменск водитель иномарки пострадал в ДТП с грузовиком

На трассе Волгоград - Каменск иномарка «лоб в лоб» столкнулась с грузовиком. Происшествие случилось в Городищенском районе 13 января.По информации ГУ МВД по Волгоградской области, 27-летний водитель «Фольксвагена Поло» начал обгонять попутный автомобиль. Он выехал на встречную полосу, но завершить маневр не успел. Парень врезался в грузовик «Ивеко». Боковая часть капота большегруза буквально рассыпалась от сильного удара. Иномарка и вовсе превратилась в груду металлолома.- В результате аварии 27-летнего водителя «Поло» с травмами госпитализировали, - прокомментировали в ведомстве.