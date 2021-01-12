Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На трассе Волгоград - Каменск водитель иномарки пострадал в ДТП с грузовиком

На трассе Волгоград - Каменск водитель иномарки пострадал в ДТП с грузовиком
На трассе Волгоград - Каменск иномарка «лоб в лоб» столкнулась с грузовиком. Происшествие случилось в Городищенском районе 13 января.

По информации ГУ МВД по Волгоградской области, 27-летний водитель «Фольксвагена Поло» начал обгонять попутный автомобиль. Он выехал на встречную полосу, но завершить маневр не успел. Парень врезался в грузовик «Ивеко». Боковая часть капота большегруза буквально рассыпалась от сильного удара. Иномарка и вовсе превратилась в груду металлолома.

- В результате аварии 27-летнего водителя «Поло» с травмами госпитализировали, - прокомментировали в ведомстве.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.