На трассе в Ростовской области 43-летний водитель пострадал в ДТП с фургоном

На трассе в Ростовской области 43-летний водитель отечественной легковушки пострадал в аварии с фургоном. ДТП произошло 11 февраля поздно вечером.Мужчина ехал на «Богдан-2110» (седане) по автодороге под Волгодонском в сторону села Дубовское. На втором километре трассы он решил обогнать движущийся впереди него автомобиль, но задел отбойник. От удара машину начало вести в разные стороны и наконец выбросило на встречную полосу под колёса «Пежо Партнер».Пострадавшего мужчину оставили под наблюдением в травматологическом отделении города. Второй, 41-летний водитель фургона, остался цел, несмотря на то, что передняя часть его авто сильно смялась от удара.