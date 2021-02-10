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На трассе в Ростовской области 43-летний водитель пострадал в ДТП с фургоном

На трассе в Ростовской области 43-летний водитель пострадал в ДТП с фургоном
На трассе в Ростовской области 43-летний водитель отечественной легковушки пострадал в аварии с фургоном. ДТП произошло 11 февраля поздно вечером.

Мужчина ехал на «Богдан-2110» (седане) по автодороге под Волгодонском в сторону села Дубовское. На втором километре трассы он решил обогнать движущийся впереди него автомобиль, но задел отбойник. От удара машину начало вести в разные стороны и наконец выбросило на встречную полосу под колёса «Пежо Партнер».

- Водитель легковушки получил множественные травмы и его доставили в БСПМ Волгодонска, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД по региону.

Пострадавшего мужчину оставили под наблюдением в травматологическом отделении города. Второй, 41-летний водитель фургона, остался цел, несмотря на то, что передняя часть его авто сильно смялась от удара.

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