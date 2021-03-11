На трассе Ростов - Азов мужчина пострадал в ДТП с грузовиком

Водитель легковушки пострадал в ДТП с грузовиком. Авария случилась вечером 12 марта на трассе Ростов - Азов.По данным УГИБДД по Ростовской области, 35-летний водитель «Хендай Солярис» выехал на встречную полосу. Видимо, он собирался обогнать машину, но не справился с управлением. В итоге иномарка на скорости врезалась в грузовик «Хендай ХД», за рулем которого был 28-летний парень.В результате столкновения от «Соляриса» осталась лишь груда металла. Передняя часть превратилась в сплошное месиво, и, скорее всего, автомобиль не подлежит восстановлению.- С травмами водитель легковушки был доставлен в больницу, - сообщили в ведомстве.