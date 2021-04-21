На трассе в Ростовской области водитель пассажирского автобуса пострадал в ДТП с грузовиком

На трассе в Ростовской области произошла авария с участием пассажирского автобуса и грузовика. ДТП случилось около 22 часов 22 апреля в Миллеровском районе.По предварительным данным, водитель автобуса «Неоплан» рейсом Ростов - Москва ехал по автодороге М-4 «Дон». В салоне общественного транспорта находились 30 человек. В районе 861-го километра трассы шофер нарушил безопасную дистанцию и врезался в попутный большегруз «МАН». От удара автобус и полуприцеп грузовика получили механические повреждения.По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадал 45-летний водитель общественного транспорта. Его с травмами доставили в больницу.