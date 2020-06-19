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Под Новочеркасском в столкновении автобуса и грузовика пострадали двое

Под Новочеркасском в столкновении автобуса и грузовика пострадали двое
На трассе Новочеркасск — Багаевская произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась около 10 часов 23 июня.

По дороге ехал грузовик «ГАЗель», гружённый помидорами. Предположительно, его 21-летний водитель пошёл на обгон и выехал на встречную полосу. Он врезался в пассажирский автобус № 125, следовавший из посёлка Донской на автовокзал Новочеркасска. В салоне общественного транспорта находились около 40 пассажиров.
- По предварительным данным, в результате ДТП пострадали двое: водитель «ГАЗели» и 41-летняя пассажирка автобуса, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По факту происшествия проводится проверка.

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