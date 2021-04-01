На трассе в Ростовской области столкнулись две легковушки: пятеро пострали

На трассе в Ростовской области пять человек пострадали в аварии. Происшествие случилось в Сальском районе днем 2 апреля.По предварительной информации, 32-летний водитель «ВАЗ-2112» ехал в сторону хутора Маяк по автодороге Сальск-Городовиковск. В районе 12-го километра он заехал на встречную полосу. В это время там двигалась «Лада» под управлением 22-летнего парня. Избежать столкновения не удалось - машины на большой скорости столкнулись.- В результате ДТП пострадали пять человек, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Их доставили в приемное отделение местной больницы.32-летний водитель и 17-летний пассажир «ВАЗ» остались в стационаре медучреждения. Еще два пассажира - 48-летний мужчина и 21-летний парень, - получили ушибы. Им оказали первичную медицинскую помощь. А 22-летнему водителю «Лада» назначили амбулаторное лечение.