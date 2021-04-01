Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На трассе в Ростовской области столкнулись две легковушки: пятеро пострали

На трассе в Ростовской области столкнулись две легковушки: пятеро пострали
На трассе в Ростовской области пять человек пострадали в аварии. Происшествие случилось в Сальском районе днем 2 апреля.

По предварительной информации, 32-летний водитель «ВАЗ-2112» ехал в сторону хутора Маяк по автодороге Сальск-Городовиковск. В районе 12-го километра он заехал на встречную полосу. В это время там двигалась «Лада» под управлением 22-летнего парня. Избежать столкновения не удалось - машины на большой скорости столкнулись.

- В результате ДТП пострадали пять человек, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Их доставили в приемное отделение местной больницы.

32-летний водитель и 17-летний пассажир «ВАЗ» остались в стационаре медучреждения. Еще два пассажира - 48-летний мужчина и 21-летний парень, - получили ушибы. Им оказали первичную медицинскую помощь. А 22-летнему водителю «Лада» назначили амбулаторное лечение.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.