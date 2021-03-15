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В ДТП на трассе в Ростовской области пострадали пять человек

В ДТП на трассе в Ростовской области пострадали пять человек
В Ростовской области в результате ДТП пострадали пять человек. Происшествие случилось на трассе 17 марта около восьми часов утра.

По предварительным данным, 42-летний водитель «ВАЗ-21150» превысил скорость и не справился с управлением на скользкой дороге. Мужчина вылетел на встречную полосу и врезался в «Опель Астра» под управлением 40-летнего шофёра.

- В результате аварии пострадали оба водителя и три пассажира отечественной легковушки, - сообщили в УГИБДД по региону.

Травмы получили ещё 31-летний, 32-летний и 35-летний мужчины.

В настоящее время устанавливают обстоятельства произошедшего.

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