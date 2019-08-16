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На трассе Волгоград - Сальск в столкновении двух иномарок погибли мужчина и малышка: еще пять человек ранены

На трассе Волгоград - Сальск в столкновении двух иномарок погибли мужчина и малышка: еще пять человек ранены
На автодороге Волгоград - Сальск в столкновении двух иномарок погибли 37-летний мужчина и 2-летняя малышка, еще пять человек получили травмы. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 18 августа.

По предварительным данным, 24-летний парень на «Киа Рио» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с «Фордом Фокусом» под управлением 37-летнего мужчины.

Удар был настолько сильным, что обе машины превратились в груду металла. В результате ДТП водитель «Форда» и 2-летняя девочка, находившаяся в «Киа», от полученных травм погибли на месте.

- Также в аварии пострадали 33-летняя, 5-летняя и 3-летний пассажиры «Форда», травмы получили водитель «Киа» и 26-летняя девушка из того же авто, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

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