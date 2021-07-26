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На трассе в Ростовской области иномарка вылетела в кювет и дважды перевернулась

На трассе в Ростовской области иномарка вылетела в кювет и дважды перевернулась
В Ростовской области иномарка попала в ДТП с «перевертышем». Авария случилась в Морозовском районе вечером 27 июля.

40-летний мужчина за рулем «Рено Сандеро» ехал по трассе Волгоград-Каменск. В районе 203-го километра он на скорости вылетел в кювет. Затем автомобиль несколько раз перевернулся. Машина получила механические повреждения. Водитель был пристегнут ремнем безопасности. Избежать ссадин и синяков не удалось, но от медпомощи мужчина отказался.

На место ДТП прибыли местные спасатели. Они поставили оградительные конусы и отключили аккумулятор, сообщили в ГКУ РО РО ПСС.

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