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На трассе в Ростовской области 13-летний пассажир пострадал в ДТП

На трассе в Ростовской области 13-летний пассажир пострадал в ДТП
В ДТП на трассе М-4 «Дон» пострадал 13-летний пассажир. Авария произошла 30 апреля в Аксайском районе.

Предварительно, 38-летний мужчина за рулем КамАЗа ехал по автодороге около 18:20. Он не выбрал безопасные скорость и дистанцию на дороге. Машину занесло, и транспорт на большой скорости врезался в «Тойоту» под управлением 37-летнего мужчины.

- В результате аварии 13-летний пассажир «Тойоты» пострадал, - добавили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: Rostov.ru
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