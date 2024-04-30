На трассе в Ростовской области 13-летний пассажир пострадал в ДТП

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В ДТП на трассе М-4 «Дон» пострадал 13-летний пассажир. Авария произошла 30 апреля в Аксайском районе.Предварительно, 38-летний мужчина за рулем КамАЗа ехал по автодороге около 18:20. Он не выбрал безопасные скорость и дистанцию на дороге. Машину занесло, и транспорт на большой скорости врезался в «Тойоту» под управлением 37-летнего мужчины.- В результате аварии 13-летний пассажир «Тойоты» пострадал, - добавили в УГИБДД по Ростовской области.