В Ростовской области в аварии с «перевертышем» пострадал 17-летний пассажир

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Тарасовском районе Ростовской области в ДТП с «перевертышем» пострадал 17-летний пассажир. Авария произошла в хуторе Дубы на улице Центральной в ночь на 31 июля.По предварительным данным, пьяный 15-летний парень ехал на «ВАЗ-21070» в районе дома № 11. В какой-то момент он превысил скорость и на полном ходу врезался в забор. Удар был настолько сильным, что машину опрокинуло.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадал 17-летний пассажир отечественной легковушки. Его доставили с травмами в медучреждение.