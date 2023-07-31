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В Ростовской области в аварии с «перевертышем» пострадал 17-летний пассажир

В Ростовской области в аварии с «перевертышем» пострадал 17-летний пассажир
В Тарасовском районе Ростовской области в ДТП с «перевертышем» пострадал 17-летний пассажир. Авария произошла в хуторе Дубы на улице Центральной в ночь на 31 июля.

По предварительным данным, пьяный 15-летний парень ехал на «ВАЗ-21070» в районе дома № 11. В какой-то момент он превысил скорость и на полном ходу врезался в забор. Удар был настолько сильным, что машину опрокинуло.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадал 17-летний пассажир отечественной легковушки. Его доставили с травмами в медучреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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