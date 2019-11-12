На трассе Ростов — Воронеж ночью пропал пожилой мужчина



Пожилой мужчина пропал на трассе Ростов — Воронеж. В последний раз Сергея Скоробогатова видели на автозаправке на 1024-м километре автодороги. Он сделал остановку около 2 часов ночи 13 ноября, с тех пор его никто не видел. Когда он перестал выходить на связь, родные бросились на его поиски. Сейчас в розыске участвует отряд «Лиза Алерт Юг». Сообщается, что Сергей может страдать потерей памяти, также ему требуется медицинская помощь.



Скоробогатову 60 лет. Его рост — 180 сантиметров, телосложение среднее. У мужчины русые волосы, короткая стрижка, залысина на лбу, глаза серо-зелёного цвета.



Когда он выезжал из дома, на нём была одета чёрная куртка из кожзама, на воротнике и манжетах — белый мех. Под курткой была кофта в белую и синюю полосы. На ногах — серые брюки и серо-коричневые ботинки.



Добровольцев просят принять участие в поиске. Если вы знаете, где может находиться Сергей Скоробогатов, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.