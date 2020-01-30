На трассе Ростов — Таганрог столкнулись ВАЗ и фура: погибла пенсионерка



Жуткое ДТП произошло на трассе Ростов — Таганрог. Грузовик и легковушка столкнулись на 90-м километре автодороги около 13 часов 5 февраля.



Предварительно, 30-летняя женщина на «десятке» не справилась с управлением. ВАЗ вылетел на встречную полосу и врезался в фуру «Сканиа» под управлением 24-летнего парня. Последствия аварии оказались ужасны — легковушку смяло так, как будто она попала под пресс.



- На место прибыли сотрудники таганрогского поисково-спасательного подразделения. Водителю ВАЗа требовалась немедленная медицинская помощь, - рассказала ведущий специалист по связям с общественностью Ростовской областной поисково-спасательной службы на внутренних водах Анастасия Калдурова. - Женщину зажало в автомобиле. С помощью гидравлического инструмента спасатели достали пострадавшую и передали сотрудникам скорой помощи.



По информации отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, 72-летняя пассажирка «десятки» погибла на месте. По данному факту проводится проверка.

