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Четыре человека попали в больницу после ДТП на трассе в Ростовской области

Четыре человека попали в больницу после ДТП на трассе в Ростовской области
Четыре человека пострадали в результате аварии в Весёловском районе Ростовской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 9 часов 1 октября. Две легковушки столкнулись в районе плотины на четвёртом километре трассы Весёлый — Верхнесолёный.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 25-летний парень за рулём «ВАЗ-2110» не уступил дорогу «ВАЗ-2114» под управлением 46-летнего мужчины. В результате автомобили столкнулись.

Три человека оказались зажаты в машинах и не могли самостоятельно выбраться. Прибывшие на место медики вызвали спасателей. Работники скорой помощи пояснили им, что у одного из пострадавших — травма головы, ещё у двух — переломы конечностей.

- Сотрудники Весёловского поисково-спасательного подразделения деблокировали потерпевших и передали их медикам, - добавила ведущий специалист по связям с общественностью ПСС во внутренних водах Анастасия Калдурова.

Травмы получили оба водителя, а также 29-летний и 39-летний пассажиры. Сотрудники скорой помощи доставили их в больницу.

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