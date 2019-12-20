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Четыре человека, включая ребёнка, пострадали при ДТП в Ростовской области

Четыре человека, включая ребёнка, пострадали при ДТП в Ростовской области
В Шолоховском районе Ростовской области произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Происшествие случилось в хуторе Гороховском вечером 22 декабря.

На 12-м километре трассы Вёшенская — Михайловка столкнулись «ВАЗ-21124» и «Тойота Королла». На месте работали сотрудники Вёшенского поисково-спасательного подразделения. В результате аварии пострадали четыре человека, включая восьмилетнего ребёнка. Он вместе с семьёй ехал из Краснодарского края в Волгоградскую область.

- Спасатели отключили автомобили от электропитания, деблокировали пострадавших и передали их сотрудникам скорой помощи, - добавила ведущий специалист по связям с общественностью Ростовской областной поисково-спасательной службы на внутренних водах Анастасия Калдурова.

В больницу доставили 36-летнего водителя ВАЗа. Всем остальным оказали помощь на месте.

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