Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Ростовской области



В Ростовской области произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Три автомобиля столкнулись 18 февраля около 21:30 на дороге посёлок Весёлый — хутор Верхнесолёный — хутор Ажинов.



По предварительной информации, 23-летний парень на «ВАЗ-2110» ехал слишком близко к встречной полосе и врезался в «ВАЗ-2115» под управлением 27-летнего водителя. От удара «десятку» резко развернуло и отбросило на «ВАЗ-21102», за рулём которого был 30-летний автомобилист.



- На место выезжали сотрудники Веселовского поисково-спасательного подразделения, - сообщила ведущий специалист по связям с общественностью Ростовской областной поисково-спасательной службы на внутренних водах Анастасия Калдурова. - Три человека оказались зажаты в «ВАЗ-2110». Пострадавших деблокировали и передали сотрудникам скорой помощи.



По данным отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, травмы также получил водитель «ВАЗ-21102». По данному факту проводится проверка.