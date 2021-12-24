На трассе Ростов - Таганрог двое погибли в аварии

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе в Ростовской области в ДТП погибли два человека. Смертельная авария произошла около 17 часов 26 декабря.По предварительной информации, 35-летний водитель «ВАЗ-2106» ехал по автодороге Ростов - Таганрог. На 43-м километре (в Неклиновском районе) отечественное авто стало заносить. Легковушку выбросило на встречную полосу - прямо на «Хендай Солярис». Удар пришелся в боковую часть ВАЗа.По информации УГИБДД по Ростовской области, в аварии погибли водитель шестерки и его 29-летняя пассажирка. Они скончались от полученных травм. 55-летний водитель иномарки с травмами попал в больницу.Как выяснилось, на отечественной машине были летние шины.