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На трассе Ростов - Таганрог в ДТП погибли три человека, еще двое пострадали

На трассе Ростов - Таганрог в ДТП погибли три человека, еще двое пострадали
На автодороге Ростов-на-Дону - Таганрог в ДТП погибли трое. Жуткое происшествие случилось днем 10 августа на 52-м километре трассы. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, 32-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген» выехал на «встречку», где врезался в «Хендай Солярис», которым управлял 25-летний парень.

В лобовом ДТП погиб водитель «Соляриса», а также его две пассажирки – 22-летняя девушка и женщина.

- В аварии также пострадали водитель микроавтобуса и трехлетний ребенок, - отметили в ведомстве.

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