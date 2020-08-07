На трассе Ростов - Таганрог в ДТП погибли три человека, еще двое пострадали

На автодороге Ростов-на-Дону - Таганрог в ДТП погибли трое. Жуткое происшествие случилось днем 10 августа на 52-м километре трассы. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.По предварительным данным, 32-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген» выехал на «встречку», где врезался в «Хендай Солярис», которым управлял 25-летний парень.В лобовом ДТП погиб водитель «Соляриса», а также его две пассажирки – 22-летняя девушка и женщина.- В аварии также пострадали водитель микроавтобуса и трехлетний ребенок, - отметили в ведомстве.