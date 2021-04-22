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В ДТП на трассе в Ростовской области погибли трое

В ДТП на трассе в Ростовской области погибли трое
В Ростовской области на трассе три человека погибли в аварии. Смертельное ДТП случилось вечером 23 апреля в Аксайском районе.

По предварительной информации, 20-летний водитель «Хендай Акцент» ехал по трассе М-4-«Дон»-станица Ольгинская. В районе 6-го километра он выехал на встречную полосу, чтобы обогнать попутную машину. Парень поздно увидел «ВАЗ-2115», ехавший по «встречке». На высокой скорости машины столкнулись лоб в лоб. От удара обе легковушку получили механические повреждения.

- В результате аварии 20-летний парень от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

47-летний водитель и один из пассажиров «ВАЗа» серьезно пострадали. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи боролись за их жизни, но не смогли спасти. Пострадавшие скончались в больнице. В живых остался только второй пассажир отечественной легковушки.

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