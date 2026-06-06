На трассе Ростов – Ставрополь цистерна бензовоза слетела в кювет

Фото: Дондей

На трассе Ростов – Ставрополь цистерна бензовоза оторвалась и вылетела в кювет. Последствия ДТП водители заметили днем 6 июня.Авария произошла на выезде из поселка Магистрального в сторону села Песчанокопского. По направлению к Ставрополю на обочине лежит перевернутая на бок цистерна. Неподалеку находится кабина водителя. По всей вероятности, цистерна отсоединилась от бензовоза во время движения, после чего опрокинулась.Есть ли пострадавшие в аварии, пока не известно.