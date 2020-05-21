Цистерна с газом перевернулась в Ростовской области

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» перевернулась цистерна с газом. ДТП случилось в Тарасовском районе.Тягач перевернулся недалеко от станицы Дячкино. По информации ГУ МЧС Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время движение по трассе не перекрыто.На место происшествия направлена спецтехника для перекачки газа и транспортировки транспорта. В ликвидации последствий ДТП задействованы 15 спасателей и пять единиц техники.