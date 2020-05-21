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Цистерна с газом перевернулась в Ростовской области

Цистерна с газом перевернулась в Ростовской области
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» перевернулась цистерна с газом. ДТП случилось в Тарасовском районе.

Тягач перевернулся недалеко от станицы Дячкино. По информации ГУ МЧС Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время движение по трассе не перекрыто.
- Угроза утечки газа аргон отсутствует, - отметили в спасательном ведомстве. – Вещество не является токсичным и не может загореться.

На место происшествия направлена спецтехника для перекачки газа и транспортировки транспорта. В ликвидации последствий ДТП задействованы 15 спасателей и пять единиц техники.

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