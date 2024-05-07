Фото: Дондей

На трассе М-4 «Дон» в ДТП с двумя грузовиками погиб пассажир. Происшествие случилось 6 мая в Миллеровском районе.По предварительным данным, фура для сборки мусора марки «МК4546» двигалась по проезжей части под управлением 45-летнего водителя. Мужчина не справился с управлением транспортным средством, после чего совершил наезд на стоящий КамАЗ.- В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 54-летний пассажир мусоровоза, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.