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На трассе М-4 «Дон» в ДТП с двумя грузовиками погиб пассажир

На трассе М-4 «Дон» в ДТП с двумя грузовиками погиб пассажир
На трассе М-4 «Дон» в ДТП с двумя грузовиками погиб пассажир. Происшествие случилось 6 мая в Миллеровском районе.

По предварительным данным, фура для сборки мусора марки «МК4546» двигалась по проезжей части под управлением 45-летнего водителя. Мужчина не справился с управлением транспортным средством, после чего совершил наезд на стоящий КамАЗ.

- В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 54-летний пассажир мусоровоза, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: Дондей
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