Фото: ГО и ЧС по городу Каменск-Шахтинску

В Ростовской области в ДТП с двумя грузовиками погиб 61-летний мужчина. Авария произошла 18 апреля в Ростовской области.По трассе ехал мужчина за рулем «Исузу». Предварительно, он не выдержал дистанцию с движущимся перед ним «Камазом», под управлением 34-летнего водителя. Столкновения избежать не удалось.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП погиб водитель «Исузу».На место прибыли спасатели, чтобы ликвидировать последствия аварии.