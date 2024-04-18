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В Ростовской области в ДТП с двумя грузовиками погиб 61-летний мужчина

В Ростовской области в ДТП с двумя грузовиками погиб 61-летний мужчина
В Ростовской области в ДТП с двумя грузовиками погиб 61-летний мужчина. Авария произошла 18 апреля в Ростовской области.

По трассе ехал мужчина за рулем «Исузу». Предварительно, он не выдержал дистанцию с движущимся перед ним «Камазом», под управлением 34-летнего водителя. Столкновения избежать не удалось.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП погиб водитель «Исузу».

На место прибыли спасатели, чтобы ликвидировать последствия аварии.
Фото: ГО и ЧС по городу Каменск-Шахтинску
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