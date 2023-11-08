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На трассе М-4 «Дон» в ДТП с грузовиками погиб мужчина

На трассе М-4 «Дон» в ДТП с грузовиками погиб мужчина
Один человек погиб и один пострадал в ДТП с грузовиками на трассе М-4 «Дон». Авария произошла 7 ноября около 18:20.

По предварительным данным, водитель на «Белаве» двигался на 813-м километре автодороги в районе хутора Чумаковского. В какой-то момент он потерял управление, и машину занесло. На полном ходу автомобиль протаранил припаркованный из-за технической неисправности грузовик «Скания» под управлением 34-летнего мужчины.

Большегруз практически превратился в груду металлолома.

В УГИБДД по Ростовской области добавили, что в результате аварии погиб 52-летний пассажир «Белавы». Водитель автомобиля получил травмы и был госпитализирован.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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