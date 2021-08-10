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На трассе в Ростовской области парень погиб в ДТП с двумя большегрузами

На трассе в Ростовской области парень погиб в ДТП с двумя большегрузами
На трассе в Ростовской области в ДТП с двумя грузовиками погиб 19-летний парень. Авария произошла 11 августа около 17:30 в Миллеровском районе.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в тот вечер 27-летний шофер ГАЗа ехал по трассе М-4-«Дон». В районе 876-го километра он не справился с управлением. Машина съехала в бок и на скорости врезалась в стоящий на обочине МАЗ. От мощного удара передняя часть ГАЗа смялась. Товар, который находился в грузовике, рассыпался по дороге.


- В результате ДТП погиб 19-летний пассажир ГАЗа, - добавили в ведомстве. - 27-летнего водителя с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

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