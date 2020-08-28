В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» образовалась пробка из-за ДТП с грузовиком. Авария случилась 1 сентября на 1040-м километре автодороги.По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, водитель КамАЗа не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение. От удара барьер погнулся, а из кузова машины на трассу высыпался груз. К счастью, в результате аварии обошлось без пострадавших.Из-за аварии на трассе образовалась многокилометровая пробка. Водители двигаются по трассе со скоростью 5-10 километров в час.