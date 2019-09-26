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В Ростовской области после столкновения грузовиков на трассе образовалась пробка

В Ростовской области после столкновения грузовиков на трассе образовалась пробка
В Ростовской области после столкновения грузовиков на трассе М-4 «Дон» образовалась пробка. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Октябрьском районе утром 28 сентября.

Очевидцы рассказывают, что на автодороге столкнулись фура и КамАЗ. В результате оказались повреждены автомобили и отбойник. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», после ДТП на М-4 «Дон» образовалась пробка. Движение затруднено от 1 010-го километра трассы до 1 022-го. На этом участке водители могут передвигаться со скоростью до 2-х километров в час.

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