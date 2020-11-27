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На территории воинской базы в Батайске нашли труп 36-летнего мужчины с ранами на голове

На территории воинской базы в Батайске нашли труп 36-летнего мужчины с ранами на голове
Труп мужчины с ранами на голове был обнаружен в Батайске. Об этом сообщает Battime.

Тело 36-летнего Бориса Г. нашли на территории воинской базы СКВО 28 ноября. На голове мужчины насчитали не менее пяти колотых ран, предположительно, острым предметом.

Дома у Бориса сотрудники полиции нашли видеорегистратор, мобильный телефон и служебное удостоверение ФСИН на имя 33-летнего Владимира Юрьевича Рахно. Именно он стал главным подозреваемым в совершении преступления и был объявлен в розыск. Кроме того, правоохранители уже допросили знакомых и девушку погибшего.

Сейчас идет поиск подозреваемого. Мужчина может быть вооружен холодным либо огнестрельным оружием. Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении предполагаемого убийцы, просьба обратиться в полицию по номеру: 102.

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