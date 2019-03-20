В Ростовской области нашли труп 36-летнего мужчины



В Ростовской области был обнаружен труп 36-летнего мужчины. Об этом сообщает информационный портал DonDay Новочеркасск.



Известно, что тело горожанина нашли местные жители 21 марта в Новочеркасске. О страшной находке они сразу сообщили в правоохранительные органы.



По предварительным данным, погибший стал жертвой преступления. Злоумышленник подкараулил жертву на улице и нанес несколько ударов ножом. От полученных травм пострадавший скончался на месте.



По подозрению в совершении преступления задержали местного жителя. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.