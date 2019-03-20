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В Ростовской области нашли труп 36-летнего мужчины

В Ростовской области нашли труп 36-летнего мужчины
В Ростовской области был обнаружен труп 36-летнего мужчины. Об этом сообщает информационный портал DonDay Новочеркасск.

Известно, что тело горожанина нашли местные жители 21 марта в Новочеркасске. О страшной находке они сразу сообщили в правоохранительные органы.

По предварительным данным, погибший стал жертвой преступления. Злоумышленник подкараулил жертву на улице и нанес несколько ударов ножом. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

По подозрению в совершении преступления задержали местного жителя. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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