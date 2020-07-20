В Батайске после пожара в частном доме нашли труп 44-летнего мужчины

В Батайске при пожаре в частном доме погиб 44-летний мужчина. Происшествие случилось утром 21 июля на улице Луначарского.Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, на четырех квадратных метрах частного двухэтажного дома произошел пожар. Несмотря на маленькую площадь возгорания, хозяину жилища выбраться не удалось.- После ликвидации было обнаружено тело 44-летнего мужчины, - добавили в ведомстве. - В тушении принимали участие восемь человек личного состава и две единицы техники.