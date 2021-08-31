Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Суворовском в Ростове без вести пропал 34-летний мужчина

В Суворовском в Ростове без вести пропал 34-летний мужчина

В Ростове разыскивают 34-летнего Олега Григорьева. Мужчина ушел из дома на улице Андреева утром 31 августа и до сих пор не выходит на связь с родными.

Поиски не дали результатов. Самостоятельно домой мужчина не вернулся, поэтому родственники пошли в полицию. Позже к розыску пропавшего присоединились волонтеры.

Рост исчезнувшего - около 160 сантиметров. Он худощавого телосложения. У него темные короткие волосы и карие глаза. Последний раз его видели в белой футболке с изображением космоса и синих джинсах. С собой у мужчины был рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении Олега Григорьева, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.