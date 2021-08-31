В Суворовском в Ростове без вести пропал 34-летний мужчина

В Ростове разыскивают 34-летнего Олега Григорьева. Мужчина ушел из дома на улице Андреева утром 31 августа и до сих пор не выходит на связь с родными.Поиски не дали результатов. Самостоятельно домой мужчина не вернулся, поэтому родственники пошли в полицию. Позже к розыску пропавшего присоединились волонтеры.Рост исчезнувшего - около 160 сантиметров. Он худощавого телосложения. У него темные короткие волосы и карие глаза. Последний раз его видели в белой футболке с изображением космоса и синих джинсах. С собой у мужчины был рюкзак.Если вам что-либо известно о местонахождении Олега Григорьева, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.