В Ростовской области пропал 40-летний мужчина

В Ростовской области пропал 40-летний Сергей Гусев. Мужчина ушел из дома 18 августа и уже третий день не выходит на связь.Обеспокоенные родственники незамедлительно направились на поиски. Позже к ним подключились волонтеры и полиция. Однако о местонахождении исчезнувшего до сих пор ничего не известно. Последний раз его видели на трассе М-4 «Дон».Рост Сергея Гусева - 175 сантиметров. Он плотного телосложения. У него темные короткие волосы и серо-голубые глаза. На теле есть татуировки.В день исчезновения исчезнувший был одет в черные шлепки и штаны. С собой у него была темная сумка и документы на свое имя.Если вы где-либо увидите Сергея Гусева, сообщите по номерам 112 или 8(800)700-54-52