Минувшей ночью в пяти районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

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Минувшей ночью, 22 марта, в пяти районах Ростовской области была успешно пресечена атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировал временно исполняющий обязанности губернатора, Юрий Слюсарь.По его словам, отражение атаки произошло в Ростове-на-Дону, Сальске, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах области.Глава региона уточнил, что в Ростове, в результате инцидента в многоэтажном доме по улице Горсоветской, 49/1, поврежден фасад здания и шесть квартир. В нескольких квартирах на разных этажах выбиты стекла и рамы. К счастью, обошлось без жертв. Двое пострадавших были доставлены в больницу, а нескольким жильцам была оказана медицинская помощь на месте. Эвакуация населения не потребовалась.Также сообщается, что в Сальске, из-за падения БПЛА, повреждены стекла в магазине, художественной галерее и многоквартирном доме, расположенном по адресу улица Ленина, 10. Согласно информации оперативных служб, в данном происшествии никто не пострадал.