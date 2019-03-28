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На одной из улиц Ростова неожиданно скончался пенсионер

На одной из улиц Ростова неожиданно скончался пенсионер
В Северном районе Ростова неожиданно умер человек. Инцидент случился днём 2 апреля.

Как сообщают очевидцы, мужчина шёл по улице, когда ему неожиданно стало плохо. Когда медики прибыли на место, им оставалось только констатировать его смерь. Умершим оказался 69-летний Виктор Т.

Предварительной причиной кончины назвали хроническую ишемическую болезнь сердца — опасное заболевание с высоким уровнем смертности.

- По факту смерти мужчины проводится доследственная проверка, - отметили в СУ СКР по Ростовской области.

Известно, что у Виктора остались жена, дети и внуки.

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