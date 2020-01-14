Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове пенсионер умер в автобусе

В Ростове пенсионер умер в автобусе
В Ростове-на-Дону пенсионер умер во время движения автобуса. Инцидент произошёл около полудня 16 января на проспекте Коммунистическом.

Пассажиры автобуса № 34 заметили, что мужчине стало плохо. Когда они подошли проверить, что с ним, то оказалось, что пенсионер мёртв. Транспорт остановился на ближайшей остановке «Военкомат», очевидцы вызвали «скорую». Медики зафиксировали смерть ростовчанина и уехали. Предварительной причиной его кончины назвали обширный инфаркт.

В Следственном комитете по Ростовской области подтвердили факт происшествия. По данному инциденту проводят проверку.

Умершим оказался 83-летний Владимир П. Он проживал на улице 2-й Краснодарской.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.