В Ростове пенсионер умер в автобусе



В Ростове-на-Дону пенсионер умер во время движения автобуса. Инцидент произошёл около полудня 16 января на проспекте Коммунистическом.



Пассажиры автобуса № 34 заметили, что мужчине стало плохо. Когда они подошли проверить, что с ним, то оказалось, что пенсионер мёртв. Транспорт остановился на ближайшей остановке «Военкомат», очевидцы вызвали «скорую». Медики зафиксировали смерть ростовчанина и уехали. Предварительной причиной его кончины назвали обширный инфаркт.



В Следственном комитете по Ростовской области подтвердили факт происшествия. По данному инциденту проводят проверку.



Умершим оказался 83-летний Владимир П. Он проживал на улице 2-й Краснодарской.