Пенсионер умер посреди улицы в Ростове-на-Дону



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В Ростове-на-Дону на улице умер прохожий. Случай произошёл днём 10 февраля на проспекте Театральном.



Как рассказал Rostov.ru собственный источник, 83-летний пенсионер шёл по улице, когда ему неожиданно стало плохо. Мужчина упал на землю и мгновенно скончался. Как позже удалось установить, он умер из-за имеющегося заболевания.



Правоохранители осмотрели место происшествия. На теле пенсионера не обнаружили травм и других признаков насильственной смерти. Труп передали на судебно-медицинскую экспертизу.