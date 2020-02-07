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Пенсионер умер посреди улицы в Ростове-на-Дону

Пенсионер умер посреди улицы в Ростове-на-Дону
Фото для иллюстрации

В Ростове-на-Дону на улице умер прохожий. Случай произошёл днём 10 февраля на проспекте Театральном.

Как рассказал Rostov.ru собственный источник, 83-летний пенсионер шёл по улице, когда ему неожиданно стало плохо. Мужчина упал на землю и мгновенно скончался. Как позже удалось установить, он умер из-за имеющегося заболевания.

Правоохранители осмотрели место происшествия. На теле пенсионера не обнаружили травм и других признаков насильственной смерти. Труп передали на судебно-медицинскую экспертизу.

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