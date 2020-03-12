На Мечникова в Ростове нашли труп мужчины



В Ростове в заброшенном доме обнаружили труп мужчины. Об этом DonDay.ru сообщает со ссылкой на собственный источник.



Происшествие случилось 14 марта на улице Мечникова. Прибывшие медики констатировали смерть горожанина. По предварительным данным, на трупе не обнаружено признаков насильственной смерти.



Тело увезли на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.



Известно, что в этом доме обитают бездомные. Скорее всего, умерший - мужчина без определенного места жительства.