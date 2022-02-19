В Ростовской области мужчина зарезал любовника своей бывшей жены

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Пока вся область озабочена ситуацией в Донбассе, в маленьких городах кипит своя жизнь. Люди выпивают, ревнуют, скандалят, и все это заканчивается уголовными делами и реальным сроком. Так и произошло в городе Морозовске, где задержали 35-летнего мужчину, который жестоко расправился с любовником своей бывшей жены. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Подвыпивший мужчина пробрался в дом своей экс-возлюбленной 19 февраля. Там он застал нового избранника женщины. Словесная перепалка между ухажерами быстро переросла в драку. В порыве ревности бывший супруг схватился за нож, и ударил им несколько раз своего соперника. К сожалению, ранения оказались смертельными, и 48-летний мужчина скончался на месте. Нападавший же поспешил скрыться. Где в это время находилась хозяйка дома, неизвестно.В этот же день мужчину задержали по подозрению в убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Дожидаться окончания следствия он будет в СИЗО.