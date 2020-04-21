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На Дону вынесли приговор подростку, надругавшемуся над младшей сестрой

На Дону вынесли приговор подростку, надругавшемуся над младшей сестрой
Фото: 24.kg
Миллеровский районный суд вынес приговор подростку, надругавшемуся над сестрой. Местного жителя судили по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Подростка приговорили к шести годам и шести месяцам воспитательной колонии, сообщает DonDay.ru.

Напомним, 17-летний парень в течение четырех месяцев издевался над младшей сестрой. По словам девочки, он закрывался с ней в доме, завязывал шарфом глаза, избивал, после чего совершал надругательство.

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