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В Ростовской области вынесли приговор мужчине, совращавшему 6-летнюю внучку

В Ростовской области вынесли приговор мужчине, совращавшему 6-летнюю внучку
В Ростовской области осудили мужчину, совращавшего маленькую внучку. Мерзавец заставлял девочку трогать себя за гениталии и снимал всё это на видео.

Как сообщает портал DonDay.ru, шестилетняя Соня вместе с родителями проживала в Санкт-Петербурге. Летом 2018 года на время каникул мама с папой привезли её в Белую Калитву к дедушке в гости, а сами вернулись обратно домой.

Они считали, что Сергей соскучился по внучке, поэтому проводил с ней много времени. Правда же оказалась не такой радужной. Как выяснилось позже, негодяй заставлял её трогать свои гениталии, прикасался к девочке языком и лапал её за интимные места. Более того, он снимал свои извращения на камеру.

По иронии судьбы, когда родители уже забрали Соню обратно в Питер, Сергей потерял камеру с компрометирующими записями. Её нашёл случайный прохожий, который, увидев видео, сразу отнёс его в полицию.

Извращенца быстро нашли, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

- Белокалитвинский городской суд признал мужчину виновным и приговорил его к 12 годам и 8 месяцам колонии строгого режима, - прокомментировал старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец.

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