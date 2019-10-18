На Дону вынесли приговор подростку, убившему школьника на набережной в Каменске



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В Ростовской области вынесли приговор по громкому делу с участием подростков.



Ровно год назад всю область потрясла новость о жестоком убийстве. В расправе над 14-летним школьником подозревался практически его ровесник – 15-летний подросток. Тело мальчика нашли дворники рано утром рядом с городской набережной в Каменске-Шахтинском.



По версии следствия, на улице между подростками произошёл конфликт. Тот, что постарше в разгаре ссоры достал нож и несколько раз ударил им знакомого. Позже эксперты насчитали на теле несовершеннолетнего не менее пяти ножевых ранений. Бросив окровавленного школьника умирать на улице, нападавший сбежал.



Следователям достаточно быстро удалось выйти на след подозреваемого в убийстве. На допросе подросток во всём сознался и полностью признал свою вину.



16 октября 2019 года Каменский районный суд огласил приговор несовершеннолетнему обвиняемому.

- Подростка приговорили к трём годам и 10 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии, - сообщили в суде. – Приговор в законную силу не вступил.



О погибшем мальчике известно, что он рос без родителей. Его воспитанием занималась тётя.