Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону судят подростка, надругавшегося над младшей сестрой

На Дону судят подростка, надругавшегося над младшей сестрой
В Ростовской области перед судом предстал подросток, надругавшийся над младшей сестрой. 17-летний Андрей К. обвиняется по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на источник.

По информации портала, 28 января состоится очередное заседание. Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.

Установлено, что девочка подвергалась насилию со стороны брата в течение нескольких месяцев. Правда открылась, когда школьница попала в реабилитационный центр и пошла на осмотр к врачу. Специалист увидел рубцы вокруг анального отверстия и сообщил правоохранителям. Позже девочка рассказала, откуда у нее увечья. Ее брата тут же арестовали и завели в отношении него дело.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.