На Дону судят подростка, надругавшегося над младшей сестрой



В Ростовской области перед судом предстал подросток, надругавшийся над младшей сестрой. 17-летний Андрей К. обвиняется по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на источник.



По информации портала, 28 января состоится очередное заседание. Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.



Установлено, что девочка подвергалась насилию со стороны брата в течение нескольких месяцев. Правда открылась, когда школьница попала в реабилитационный центр и пошла на осмотр к врачу. Специалист увидел рубцы вокруг анального отверстия и сообщил правоохранителям. Позже девочка рассказала, откуда у нее увечья. Ее брата тут же арестовали и завели в отношении него дело.