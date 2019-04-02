На Дону вынесли приговор мужчине, устроившему смертельное ДТП на угнанном авто



На Дону вынесли приговор мужчине, устроившему смертельное ДТП на угнанном авто. Прокуратурой Багаевского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Геннадия Т.



В июне 2018 года преступник, находясь под административным надзором, поехал на угнанной машине в Зерноградский район. Там он спровоцировал аварию с участием мотоцикла. В результате ДТП мотоциклист и его несовершеннолетний пассажир скончались на месте происшествия.



- Мужчину признали виновным и осудили на 5,5 лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его лишили права управлять транспортными средствами на 3 года.



Приговор суда в законную силу еще не вступил.