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На Дону вынесли приговор мужчине, устроившему смертельное ДТП на угнанном авто

На Дону вынесли приговор мужчине, устроившему смертельное ДТП на угнанном авто
На Дону вынесли приговор мужчине, устроившему смертельное ДТП на угнанном авто. Прокуратурой Багаевского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Геннадия Т.

В июне 2018 года преступник, находясь под административным надзором, поехал на угнанной машине в Зерноградский район. Там он спровоцировал аварию с участием мотоцикла. В результате ДТП мотоциклист и его несовершеннолетний пассажир скончались на месте происшествия.

- Мужчину признали виновным и осудили на 5,5 лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его лишили права управлять транспортными средствами на 3 года.

Приговор суда в законную силу еще не вступил.

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